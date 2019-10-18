Москва, , 07:18 — REGNUM «Русская рыбопромышленная компания» выкупила больше всего квот по добыче краба, сообщает «Российский аукционный дом».

Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей. Таким образом, принадлежащие Глебу Франку предприятия купили больше всего крабовых квот.

Отметим, что в общей сложности на аукционах, которые уже прошли в первой половине октября, квот было продано на сумму в 142,4 млрд рублей. Большинство лотов было реализовано.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, аукционы про продаже квот на добычу крабов в Северном бассейне и на Дальнем Востоке прошли с 7 по 15 октября в рамках реформы распределение квот в крабовой отрасли.

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