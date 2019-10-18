Курган, 18 октября 2019, 06:54 — REGNUM Правительство Зауралья приняло решение о создании новой структуры — государственного казенного учреждения «Курганское управление лесами». В него войдут 12 лесничеств Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Новое учреждение создано в целях оптимизации работы лесничеств и реализации единой политики по проведению контрольно-надзорной деятельности на территории Зауралья.
Общая численность сотрудников в лесничествах останется прежней — 306 штатных единиц. Но увеличится число лесных инспекторов, прокомментировал нововведение врио директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.