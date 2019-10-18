Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Переноса сборки самолетов Су-34 из Новосибирска на Дальний Восток не будет, сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. По его словам, об этом заявила компания РОСТЕХ. В ближайшее время с Новосибирским авиационным заводом планируется подписать государственный контракт на пять лет на выпуск Су-34.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 poter.simon

«Видимо, кому-то нужны такие слухи о закрытии предприятия», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Сергея Семку.

Он уточнил, что сокращение штата НАПО имени Чкалова произошло из-за падения более чем в два раза выпуска готовых самолетов. Но сейчас увеличился выпуск отдельных частей самолётов, полностью загружен цех по мехобработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региональное правительство будет защищать интересы Чкаловского завода.

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Таким образом Травников отреагировал на появившуюся 8 октября информацию о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова. СМИ сообщали, что сборка бомбардировщика Су-34 может быть перенесена из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре.

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