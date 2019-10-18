Магаданская область, , 06:49 — REGNUM С начала 2019 года Магаданскую область покинули 48 врачей и 54 специалиста среднего звена. Прибыло же на Колыму медперсонала меньше. Губернатор региона Сергей Носов заявил, что за каждого уехавшего врача учреждения здравоохранения будут нести персональную финансовую ответственность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, с начала 2019 года региону удалось привлечь на постоянную работу 43 врача и 32 специалиста среднего звена.

На Колыме отмечаются сложности в выделении жилья специалистам по программе «Земский доктор». Глава Магаданской области отметил, что каждый уехавший врач — это ЧП, а ответственность за это должны нести упустившие специалиста учреждения здравоохранения.

«Ущерб от уехавшего приглашенного специалиста будет возмещать больница, которая его упустила», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

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Как заверяют власти Колымы, учреждения здравоохранения региона укомплектованы кадрами более, чем на половину.

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях здравоохранения Магаданской области сложилась сложная ситуация с нехваткой финансирования. Больницы стали должниками по налогам и сборам, по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций. Правительство РФ выделило Магаданской области в 2019 году 1,089 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы, погашение долгов учреждений здравоохранения.