Пекин, , 06:47 — REGNUM Объем нефинансовых прямых исходящих инвестиций (ODI) Китая вырос на 3,8% за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Нефинансовые ODI в 164 страны и региона мира составили 555,11 млрд юаней (около $78,5 млрд) за указанный период, что на 3,8% выше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве коммерции КНР. Данный показатель значительно увеличился относительно роста в 2,7% за первые восемь месяцев в годовом исчислении.

Только в сентябре ODI Китая подскочили на 14,2% в годовом исчислении до 62 млрд юаней. Китайские компании наращивают сотрудничество со странами «Нового шелкового пути», обеспечив $10,04 млрд инвестиций в 56 стран, что составляет 12,4% от общего числа ODI.