Якутск, , 06:19 — REGNUM Минвостокразвития РФ к 1 декабря представит первый вариант госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны». По словам замминистра Александра Крутикова проект уже готов и на его реализацию необходимо 230 млрд рублей, об этом он рассказал на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету, налогам и сборам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Более сотни крупных проектов будут реализованы в Арктике до 2030 года

Комплекс мер по развитию Арктики разрабатывался вместе с регионами. Ряд мероприятий, не связанный с социально-экономическим развитием Арктической зоны, перенаправлен в отраслевые программы с полным сохранениям финансирования.

Заместитель министра подчеркнул, что Арктика по иным федеральным программам получит 155 млрд рублей на развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилья, дорог.

«Этого недостаточно для качественного изменения ситуации в регионе», — отметил Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 инвестиционных проектов планируется реализовать в Арктической зоне до 2030 года. Их финансирование превышает 11 трлн рублей. Об этом на открытии форума «Арктические проекты — сегодня и завтра» заявил директор по Арктике АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки бизнеса» Дмитрий Фишкин.