18 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Что происходит в банке-банкроте, который участвовал в программе льготного кредитования малого бизнеса?

Анастасия Степанова, , 06:02 — REGNUM Отзывом лицензии у банка в России уже никого не удивишь. За 2018 год без неё остались 60 организаций. В 2019 году ЦБ РФ продолжил эту процедуру — в «чёрный список» попал и один из нижегородских банков — «Ассоциация», что участвовал в реализации госпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса через программу льготного кредитования. Отзыву лицензии предшествовало загадочное исчезновение с зарубежных счетов банка крупной суммы — почти 4 млрд рублей. ИА REGNUM выясняло, что происходит в АО КБ «Ассоциация».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из истории «Ассоциации»

В ноябре 1990 года группа нижегородских компаний учредила паевой банк. На 2013 год размер его уставного капитала составлял 406 128 771 рубль. У «Ассоциации» было порядка 30 дополнительных офисов по региону. Помимо кредитов бизнесу, банк выдавал автокредиты, потребительские кредиты и ввёл пенсионные депозиты. Также «Ассоциация» попала в число банков-участников госпрограммы кредитования по льготным ставкам малых и средних предприятий в приоритетных отраслях. Программа является федеральной, а за 2018 год 15 банков, в том числе и «Ассоциация», выдали по ней почти 1,1 тыс. льготных кредитов бизнесменам на сумму 48,4 млрд рублей.

На апрель 2019 года у нижегородского банка было свыше 20 крупных акционеров и миноритарии. Существенные доли в нём имели два нижегородских предприятия: ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» — 36,73% и ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» — 14,24%.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Отзыв лицензии

До июля текущего года ничего не предвещало проблем. Ведь банку — участнику госпрограммы — в области доверяли. А 29 июля 2019 года ЦБ РФ отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию. На эту дату организация по размеру активов была на 170-м месте в банковской системе РФ.

Тогда же ПАО «Сбербанк» был назначен агентом для страховых выплат жителям Нижегородской, Костромской области и Москвы.

Сообщалось, что рассчитывать на выплаты смогут 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 юрлиц. Общая сумма выплат составляла 5,7 млрд рублей.

Пресс-служба регулятора раскрыла причины отзыва лицензии. Деньги на счетах, открытых «Ассоциацией» в иностранных банках, что фигурировали в отчётности, на самом деле на них отсутствовали. Попытка доформировать резервы на возможные потери привела к фактической утрате собственных средств. Помимо этого, банк неоднократно нарушал банковское законодательство. Размер «финансовой дыры» в итоге составил более 3,8 млрд рублей — это более чем в два раза больше собственных капиталов. Материалы проверок ушли в компетентные органы, которые и должны были принять процессуальное решение.

Уголовные дела

В конце сентября 2019 года по делу АО появились первые уголовные эпизоды. В частности, третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома России по области усмотрел в действиях руководства фальсификацию финансовой отчётности.

Следователи считают, что некие лица (пока не установленные), но имеющие статус руководства, имея полномочия покупать и продавать иностранную валюту на фондовой бирже и на межбанковском рынке, вносили в документы банка «заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации». Эти данные позднее уходили в ЦБ РФ. Осуществлялась манипуляция для того, чтобы скрыть реальное положение в банке, которое грозило отзывом лицензии.

Расследование дела продолжается. Имена фигурантов пока не сообщаются. Известно, что деньги в сумме более 3,8 млрд рублей загадочным образом исчезли с корреспондентского счета в банке «VTB Europe». Операции проходили через систему SWIFT. Последняя — это общемировой канал передачи данных между банками, в том числе и для совершения платежей. Система позиционируется как одна из самых безопасных.

Банкротство

19 сентября 2019 года банк по иску регулятора был признан банкротом, в отношении него начато конкурсное производство сроком до 17 сентября 2020 года, которым занимается госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Обследовав активы, временная администрация пришла к выводу, что на высоколиквидные приходится всего 1,124 млрд рублей при величине обязательств более 11,359 млрд рублей.

«Совокупность реальной стоимости активов банка по итогам финансового обследования составила 9 575 897 тыс. рублей. На дату отзыва лицензии балансовая стоимость обязательств банка составила 11 359 321 тыс. руб.: кредит банка России в размере 492 961 тыс. руб., средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 10 796 172 тыс. рублей, 64 406 тыс. рублей — прочие обязательства и 5 782 тыс. рублей резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера», — отмечалось в определении суда.

Совокупная реальная стоимость всех активов по итогам финансового обследования составила 9 575 897 000 рублей.

Уже сейчас известно, что до 31 декабря 2019 года управляющий должен выплатить увольняемым сотрудникам более 95,286 млн рублей компенсаций. Также есть ещё и расходы на содержание аппарата и прочие нужды — 139,13 млн рублей.

Реестр для расчётов с кредиторами банка конкурсным управляющим будет закрыт 27 ноября 2019 года. Пока же идёт его формирование.

Читайте также: Центробанк России обанкротил банк «Ассоциация»

Потери малого бизнеса и депутатское беспокойство

Банкротство «Ассоциации» привело к напряжению в сегменте малого бизнеса Нижегородской области — поучаствовать в льготной программе кредитования успели десятки фирм. По данным из открытых источников известно, что за 2018 год банк выдал таких кредитов на сумму 2,7 млрд рублей. Кредит оформлялся для малых и средних предприятий под 6,5−8,5% годовых на срок до семи лет с суммой до 300 млн рублей, и до трёх лет, если речь о сумме до 100 млн рублей.

Среди тех, кто получил кредит под льготный процент, оказались и 14 сельхозпредприятий Нижегородской области, которые попали в затруднительную ситуацию из-за отзыва лицензии. Известно, что бюджет на льготы агросектору через банк успел перевести 60 млн рублей, но воспользоваться получатели успели только 10 млн рублей. Остальные «застряли» в банке, теперь уже банкроте.

Банкротство

Еще в конце августа 2019 года, чтобы не допустить срыва по уборочной кампании и дальнейшего разорения агрокомпаний, областные депутаты одобрили выделение 200 млн рублей на льготные займы от бюджета для пострадавших.

В конце сентября 2019 года Заксобрание (не единогласно) приняло обращение к главе Минэкономразвития России Максиму Орешкину в связи с отзывом лицензии у АО КБ «Ассоциация», отмечая, что от этого пострадали нижегородские компании, взявшие кредиты под льготные ставки, субсидируемые ведомством.

«Отмена льготных кредитных ставок отрицательно скажется на развитии бизнеса заемщиков, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях Нижегородской области», — цитирует обращение газета «Коммерсантъ».

Попросили народные избранники у ведомства Орешкина ни много, ни мало, а возобновить федеральные выплаты банку (те, что в виде субсидий для малого бизнеса), вплоть до момента пока тот не прекратит существовать как юрлицо. А ликвидируется юрлицо в случае банкротства после завершения всех процедур, что могут тянуться годами.

Далеко не все согласились с обращением. Так, депутат Владимир Буланов назвал обращение «абсолютно нелегитимным».

Читайте также: «Нелегитимное обращение к Орешкину»: дело банка обернулось скандалом