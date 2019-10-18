Харбин, Китай, , 05:59 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая на 13,1% нарастила объем внешней торговли с января по сентябрь 2019 года, достигнув отметки 138,6 млрд юаней (около $19,6 млрд), сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

По данным таможни столицы региона города Харбина, экспорт Хэйлунцзяна составил около 25 млрд юаней, что на 19,6% выше в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 11,8% до 113,6 млрд юаней за аналогичный период.

Торговля провинции с Россией продолжает показывать устойчивый рост, достигнув 94,6 млрд юаней за первые три квартала 2019 года, что на 9,1% выше в годовом исчислении и составляет 68,3% от общего объема внешней торговли провинции за указанный период.

Отмечается, что провинция оптимизировала структуру экспорта. Экспорт высокотехнологического оборудования достиг 2 млрд юаней, что на 80,2% выше относительно аналогичного периода 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская провинция Юньнань увеличила объем внешней торговли на 18%