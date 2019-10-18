Куньмин, Китай, , 05:54 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Юньнань на юго-западе Китая вырос на 18% до 166,5 млрд юаней ($23,46 млрд) за первые три квартала 2019 года, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Экспорт провинции вырос на 28,1% до 72,81 млрд юаней, в то время как импорт достиг 11,1% роста до 93,69 млрд юаней, сообщили в таможне столицы региона, городе Куньмин. Торговля со странами «Нового шелкового пути» выросла на 16,7% в годовом исчислении до 118,09 млрд юаней за первые девять месяцев или 70,9% от общего объема торговли.

Объем экспорта в страны «Пояса и пути» достиг почти 46,47 млрд юаней, что на 23,7% больше в годовом исчислении, импорт вырос до 71,62 млрд юаней или на 12,5% относительно аналогичного периода годом ранее.

Согласно статистике, объем торговли с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достиг 82,2 млрд юаней, что выше на 24,9% относительно первых трех кварталов 2018 года.

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