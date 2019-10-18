Пекин, , 05:39 — REGNUM Производство свинины в Китае, похоже, достигнет дна к концу года и вернется к норме уже в 2020 году, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 17 октября агентство Синьхуа.

Представитель министерства Ян Цжэнхай отметил во время пресс-конференции, что наметился тренд на стабилизацию производства свинины. В частности, с сентября идет насыщение складов мясом. Продажи выросли более чем на 70% в сентябре в годовом исчислении, если верить данным 100 ключевых компаний по разведению свиней.

Отметим, что Китай в течение нескольких месяцев переживает кризис нехватки свинины и как следствие роста цен на свинину в связи с африканской чумой свиней, в связи с разгулом которой пришлось уничтожить существенную часть поголовья свиней по всему Китаю.