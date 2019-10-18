Куньмин, Китай, , 05:33 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая направила рекордное количество электроэнергии в восточные регионы страны на первые три квартала года, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Провинция поставила 115,5 млрд кВт/ч электричества в Гуандун, Гуанси и Хайнань в период с января по сентябрь, что на 10,8% больше, чем годом ранее, сообщили в юньнаньском отделении компании China Southern Power Grid. Компания ожидает переправить в рамках программы «с запада на восток» более 140 млрд кВт/ч в 2019 году.

На гидроэнергетическую систему Юньнани приходится более 60% всех переправок электроэнергии компанией China Southern Power Grid в рамках программы «с запада на восток». Юньнань передала 797 млн кВт/ч южной провинции Хайнань с июня текущего года.