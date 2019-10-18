Сан-Хосе, , 09:25 — REGNUM Правительство Коста-Рики заявило, что уровень бедности в стране с июля 2018-го по июль 2019 года сократился на 2,5%, а уровень нищеты — на 0,5%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Национальный институт статистики и переписи.

В абсолютных показателях сокращение уровня нищеты на 0,5% означает, что границу бедности и нищеты преодолели 22 389 человек. Снижение уровня бедности на 2,5% эквивалентно 32 839 домашним хозяйствам, получившим доступ к базовым услугам в сфере жилья, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты.

В ходе пресс-конференции, проведённой после обнародования статистики, президент Карлос Альварадо обозначил, что, пока будут оставаться семьи, живущие в бедности, «мы не будем удовлетворены». «У нас были сложные моменты, однако Коста-Рика всё равно привержена защите людей, прежде всего, наиболее уязвимых групп населения», — с гордостью отметил президент.