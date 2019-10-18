Исламабад, , 09:03 — REGNUM 17 октября Государственный банк Пакистана (Центробанк) опубликовал свежую статистику о притоке иностранных инвестиций в экономику страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, с июля по сентябрь 2019 года общий объем иностранных инвестиций в экономику Пакистана составил 886 миллионов долларов. По сравнению с июлем-сентябрем 2018 года приток иностранных вложений увеличился на 564 миллиона, или на 137%.

Интересно, что на инвестиции частных лиц и компаний за первые три месяца 2019−2020 финансового года пришелся 51% всех вложений из-за границы. По-прежнему, большую долю в притоке иностранного капитала играют государственные структуры, в частности, из Китая.