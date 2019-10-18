Исламабад, , 09:24 — REGNUM 17 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан дал официальный старт первой фазе программы «Способная молодежь», предназначенной для помощи молодым предпринимателям по всей стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на первом этапе правительство выделит 100 миллиардов рупий (50 миллиардов рублей) на беспроцентные займы для молодых людей, желающих открыть свое дело. Четверть всех средств зарезервировано для предпринимателей-женщин. В рамках программы желающие смогут получить беспроцентный кредит на сумму до 100 тысяч рупий (50 тысяч рублей).

Также, по данным информационного агентства, в ходе реализации программы «Способная молодежь» будет создано более создано более сотни специальных центров-инкубаторов, в которых молодые предприниматели смогут получить специальную правовую и техническую консультацию.