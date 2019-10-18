Владивосток, , 02:36 — REGNUM Несмотря на заявления полпреда президента Юрия Трутнева о продлении на год моратория на применение временного порядка ввоза праворульных машин для собственных нужд, что позволяет регистрировать автомобиль без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, сама компания этот факт отрицает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разрешить ввоз праворульных машин и их регистрацию без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС было одним из главных обещаний предвыборной кампании губернатора Приморья Олега Кожемяко. Мораторий продержался год.

В компании АО «ГЛОНАСС» отрицают принятие решения о продлении разрешения на регистрацию ввозимых праворульных автомобилей без экстренной кнопки.

«У АО «ГЛОНАСС» нет информации о принятии решения по продлению временного порядка ввоза импортных подержанных автомобилей на территорию ДФО. Никаких официальных документов на эту тему опубликовано не было и в АО «ГЛОНАСС» они не поступали», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда Юрия Трутнева, правительство России прорабатывает решение о продлении ещё на год моратория на применение временного порядка ввоза праворульных автомобилей.