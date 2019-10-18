Казань, , 01:01 — REGNUM Правительство Татарии приняло постановление о создании регионального фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства. Учредителем фонда является минстрой республики, который внесет взнос в размере 30 тыс. рублей до конца 2019 года.

Помимо достройки проблемных объектов, фонд будет вносить изменения в законодательные акты РФ для регулирования обязательств застройщиков. Устав фонда будет разработан в течение 10 дней.

Функции технического заказчика при завершении строительства объектов будут возложены на ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике уже работает Фонд поддержки дольщиков, созданный весной 2018 года по указу главы Татарии Рустама Минниханова. Он продолжит свою работу, финансируя строительство путем предоставления земельных участков.