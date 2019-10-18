Рига, , 00:26 — REGNUM Выдвинутая правящей коалицией Латвии на должность председателя Комиссии по делам финансовых рынков и капиталу (FKTK) Сандра Пургайле планирует ещё раз оценить решение о самоликвидации ABLV банка. Об этом сообщает портал NRA.

«Мы получили сигналы от руководителя службы расследования финансовых преступлений Илзе Знотини, а также от FinCEN — службы по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США о том, необходимо ещё раз проверить — насколько решение дать банку возможность самоликвидироваться является компетентным. Собственную позицию я сформулирую, после изучения всех документов» — сказала Пургайле

Напомним, что деятельность ABLV Bank была приостановлена в середине февраля 2018 года из-за санкций объявленных FinCEN США. На тот момент ABLV был третьим крупнейшим банком в Латвии и самым крупным частным банком с латвийским капиталом. В нём работало более 900 сотрудников. ABLV Bank отклонил обвинения в отмывание денег, а его юристы банка в США призвали отозвать опубликованное FinCEN заявление.

На 30 сентября 2019 года общий объем активов банка составлял 2,3 миллиарда евро; заявленные требования кредиторов: 2,0 миллиарда евро; доступные денежные средства: 1,66 миллиарда еврo; капитал и резервы: 290,6 миллиона евро. Банк предполагал, что до конца 2021 года будут выплачены около 95% всего объема вкладов. Если процесс самоликвидации будет приостановлен, то вероятность получения, для ожидающих возвращения замороженных средств уже в течение года и семи месяцев самых крупных клиентов банка, станет ничтожной.