Ижевск, , 23:51 — REGNUM Сделка по передаче компании «Россети» второй части имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) планируется завершить до конца 2019 года. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Он уточнил, что в городской бюджет средства от продажи поступят уже в начале 2020 года. Сумма составит около 508 млн рублей. Сейчас город получает доход от сдачи этого имущества в аренду.

Мэр добавил, что средства от продажи первой части имущества поступила в начале года и были распределены на погашение банковских кредитов, другая часть находилась на депозитах какое-то время.

«Таким образом мы получили сверху еще 100 млн руб. дополнительного дохода в виде процентных платежей со стороны банков», — цитирует глава города «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в структуру ПАО «Россети») приобрело основную часть имущества АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) за 2,6 млрд рублей. Балансовая стоимость имущества ИЭС, подлежащая передаче в первую очередь, составляет 81,5%, в ходе второго этапа сделки будет передано 18,5% активов компании. Вторая часть — это имущество, которое было модернизировано и необходимо вновь провести оценку.