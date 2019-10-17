Лондон, , 23:11 — REGNUM Нефть растет в цене на фоне позитивных новостей о сделке по Brexit и прекращении огня на севере Сирии, 17 октября передает агентство Reuters.

Нефть Shminhe.com

Декабрьские фьючерсы Brent в настоящий момент подорожали на 45 центов (0,76%), до $59,87 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $59,95 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на 62 цента (1,16%), до $53,98 за баррель. Максимум торгов для марки составил $54,11 за баррель.

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