Йошкар-Ола, , 23:00 — REGNUM Проблемный долгострой в центре Йошкар-Олы на улице Карла Маркса планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Марий Эл, которое провел глава республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

«Никаких предпосылок, которые бы сдерживали подрядчика, нет», — заверил первый зампред правительства Александр Сальников.

Также до конца текущего года вопрос решится для 85 дольщиков, которые вложились в строительство дома в селе Семеновка. Сейчас на объекте идут электромонтажные и отделочные работы, устанавливаются внутренние сети водопровода, канализации и систем вентиляции.

По объекту в селе Гомозово половина дольщиков — 11 человек — получили денежные компенсации и исключены из реестра обманутых участников долевого строительства. На эти цели направлено 25 млн рублей. Объект планируется сдать до конца 2020 года после корректировки проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, дом в Йошкар-Оле, строительство которого ведет ООО «Луч», возводится с начала 2000-х годов. В 2007 году строительство было заморожено, но не из-за банкротства застройщика, как это обычно бывает, а из-за того, что требования правил застройки, утвержденные в 2009 году, ограничивали высотность зданий в центре города пятью этажами. Выстроенная бетонная коробка была 10-этажной. Местные СМИ сообщали, что строительство было остановлено чуть не по прямому указания тогда еще главы республики Леонида Маркелова, который не согласился со строительством высотного здания в исторической части города вблизи Царевококшайского кремля. После многочисленных судов и общественных слушаний и уже после ареста Маркелова, здание разрешили достроить.