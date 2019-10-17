Сухум, , 22:39 — REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии Тамила Мерцхулава приняла участие в заседании Ассоциации Торгово-промышленной палаты Южного и Северо-Кавказских федеральных округов России. Об этом 17 октября сообщает «Апсныпресс».

В рамках заседания состоялась встреча Мерцхулава с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, стороны договорились о сотрудничестве по повышению квалификации экспертов.

В заседании Ассоциации приняли участие 48 президентов ТПП СКФО и ЮФО. В рамках встречи прошло открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ.

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