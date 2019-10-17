Псков, , 22:37 — REGNUM В Псковской области за 9 месяцев 2019 года к административной ответственности за нарушения продажи алкоголя привлечены 118 лиц — больше, чем за весь 2018 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 17 октября, на координационном совещании по обеспечению правопорядка сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

По его словам, упор сделан на тех, кто осуществляет продажу алкоголя несовершеннолетним, а также на привлечении к ответственности нарушителей дополнительных ограничений розничной торговли алкогольной продукции.

«Усилили практику «наказания рублём». За повторные нарушения выписываем штраф уже не продавцу, а заводим административные дела на руководителя организации или юридическое лицо. С учётом того, что год ещё не закончился, размер выписанных штрафов уже составил 1,5 млн рублей», — сообщил Андрей Михеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках борьбы с псевдокафе и рюмочными, продающими алкоголь круглосуточно, время законной розничной продажи алкоголя предложили продлить и запретить торговлю спиртным с 22:00 до 10:00, а не с 21:00 до 11:00, как в настоящее время. Соответствующие поправки подготовлены в постановление региональной администрации.

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