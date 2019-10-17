Екатеринбург, , 22:32 — REGNUM Скоростной электропоезд «Ласточка» будет ездить между Екатеринбургом и Пермью уже с декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об грядущем запуске электрички заявил замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов.

Ожидается, что помимо Перми и Екатеринбурга «Ласточка» свяжет на своём пути Кунгур, Шамары, Первоуральск. Состав будет состоять из пяти вагонов, длительность поездки составит пять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске «Ласточки» между Екатеринбургом и Пермью ранее заявлял свердловский министр транспорта Василий Старков. По словам чиновника, электричка будет курсировать между городами пять раз в неделю.

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