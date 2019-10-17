Псков, , 22:13 — REGNUM В Псковской области подготовили поправки в региональное законодательство, которыми время продажи алкоголя продлят на один час вечером и на один час утром. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

«Документ предполагает введение на территории региона ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 часов. Это позволит легальным магазинам быть конкурентоспособными, а также увеличит легальный оборот розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», — пояснили в администрации Псковской области.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил необходимость продления времени продажи алкоголя неравную конкуренцию между магазинами, которые закрываются в 21:00, и псевдокафе и рюмочными, которые получают лицензии в качестве объектов общественного питания, но по факту являются магазинами и торгуют алкогольной продукцией круглосуточно, при этом зачастую этот алкоголь —надлежащего качества.

Читайте также: Псковский губернатор призвал усилить борьбу с рюмочными

Напомним, в настоящее время в Псковской области запрещена розничная продажа алкоголя с 21:00 до 11:00. Кроме того, действует полный запрет на продажу спиртных напитков в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в дни выпускных вечеров в школах.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковские власти сняли запрет на продажу спиртного для заведений общепита