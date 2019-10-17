Челябинск, , 21:59 — REGNUM Металлургический район Челябинска в 2020 году сможет получить 118 млн рублей из средств земельного налога. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На втором месте значится Ленинский район с 90 млн, а на третьем Центральный (78 млн). Советскому району обещано 76 млн рублей, Курчатовскому — 64 млн, Калининскому — 63 млн, а Тракторозаводскому — 60 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, районы Челябинска в 2020 году смогут получить от собираемого в городе земельного налога 500 млн рублей. Сейчас эта цифра в десять раз меньше. Изменения в городские нормативные акты 22 октября внесут депутаты гордумы.

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