Челябинск, , 21:50 — REGNUM Районы Челябинска могут рассчитывать на большие поступления с налога на землю. Вопрос о перераспределении доходов был рассмотрен 17 октября на заседании комиссии гордумы по бюджету и экономике, сообщает пресс-служба думы.

Сумма, которую получат районы, вырастет в десять раз. Сейчас им отчисляют 3% собираемого в городе налога, а будут около трети.

Таким образом, в 2020 году районы получат на всех около 500 млн рублей. Окончательное решение могут принять депутаты гордумы на заседании 22 октября.