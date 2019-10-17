Нижний Новгород, , 21:43 — REGNUM До конца года все перевозчики Нижегородской области будут подключены к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП). В противном случае, компания может лишиться права осуществлять регулярный маршрут, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, в уточненном бюджете на 2019 год предусмотрены средства на компенсацию выпадающих расходов транспортников от перевозки льготных категорий пассажиров. Первоначально в бюджете на эти цели было заложено 1,3 млрд рублей, сейчас объем средств составляет 1,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время готовятся изменения, согласно которым по транспортным картам студенты и учащиеся смогут совершать поездки за 10 рублей. Предлагаются четыре новых вида проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, которые будут действовать три месяца, и безлимитный проездной документ сроком на один месяц. При этом тариф на проезд в муниципальном транспорте составляет 28 рублей, а практически все частники перешли на тариф в 30 рублей за поездку.