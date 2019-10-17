Екатеринбург, , 21:16 — REGNUM В России в настоящее время строится 17 капиталоемких дорожных объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе совещания, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев в Екатеринбурге.

По словам главы министерства, по 12 объектам уже заключены контракты и работы уже начались.

«Но пять объектов, по которым контракты еще не заключены, вызывают у нас тревогу. Это Мордовия — там запланировано начать строительство обхода Рузаевки», — уточнил Дитрих.

Также в число отстающих попала Нижегородская область.

«Не заключены сегодня контракты на строительство транспортной развязки в Нижегородской области и проезда Гагарина в Нижнем Новгороде», — сказал министр.

Также контракты не заключила Ивановская область с западным обходом Иваново; Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле.

«Все объекты переходящие. Стройка завершается только в конце будущего года. Тем не менее мы обратим внимание регионов, которые должны начать строительные работы, на необходимость скорейшего завершения конкурсных процедур», — подчеркнул Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, на целевые показатели нацпроекта по снижению смертности на дорогах не вышли 35 регионов России.

«А в 17 количество погибших в ДТП даже выросло. И вот в причинах этого нужно детально разобраться как представителям региональных, так и представителям федеральных властей», — отметил премьер-министр.