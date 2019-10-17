Сыктывкар, , 21:12 — REGNUM С 2020 года малоимущим беременным и кормящим жительницам Коми, повысят ежемесячное пособие на покупку продовольствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Сегодня в Коми это пособие ежемесячно получают 333 женщины и кормящие матери. Размер выплаты составляет 491 рубль. С 2020 года размер пособия на приобретение продуктов увеличится до 650 рублей в месяц, и получать его смогут все малоимущие кормящие матери. Для беременных будет введен новый вид поддержки — ежемесячное пособие в 1 тысячу рублей. Никаких критериев по материальному положению для назначения этой выплаты не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре депутаты Коми приняли законопроект, увеличивающий поддержку семей на 1,3 млрд рублей.