Бишкек, , 21:03 — REGNUM В январе — августе 2019 года Киргизия наторговала с другими странами на $4 млрд 384,4 млн (282 млрд 116 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Внешнеторговый товарооборот республики снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,6%.

Экспорт киргизстанской продукции за восемь месяцев текущего года вырос на 10,8% и составил $1 млрд 192,1 млн (76 млрд 706 млн рублей). А импорт зарубежных товаров снизился на 9,2% и сложился на уровне $3 млрд 192,3 млн (205 млрд 410 млн рублей).

Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса Киргизии достигло $2 млрд (128 млрд 704 млн рублей).