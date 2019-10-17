Казань, , 21:00 — REGNUM Сотрудники Казанского почтового таможенного поста таможни Татарии обнаружили в двух посылках из Китая светодиодные лампы со встроенной системой видео‑ и звукозаписи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Уточняется, что в соответствии со ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», за неправомерные действия со специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, предусмотрена уголовная ответственность. Причем санкции могут быть назначены как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы.

Лампы с видеорегистраторами в настоящее время направлены на экспертизу.

С начала года таможенники республики зафиксировали 21 факт выявления предметов, которые негласно могут получать информацию: авторучки, очки, лампочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Татарии был задержан молодой человек за контрабанду сильнодействующих веществ. В отделении почтовой связи он получил посылку из Белоруссии, после чего его сразу задержали. В посылке были два препарата. Согласно заключению эксперта, препарат Danabol содержит в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), препарат Strombafort содержит в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, которые включены в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ и других статей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Конрабанда сильнодействующих веществ»). Оба препарата применяются для роста мышечной массы и увеличения рельефности мышц.