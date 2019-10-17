Москва, , 20:43 — REGNUM В Минсельхозе России недавно прошло заседание рабочей подгруппы по реализации механизма «регуляторной гильотины» по федеральному государственному ветеринарному надзору. В нем принял участие эксперт Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), председатель рабочей группы по взаимодействию с мясоперерабатывающими предприятиями Комитета федеральной палаты по развитию агропромышленного комплекса Виктор Кирочкини.

Он вынес неоднозначные впечатления от заседания.

«Регуляторная гильотина» — это отсечение лишних нормативно-правовых актов, а здесь Россельхознадзор вдруг заговорил о наделении ведомства в дополнение к существующим полномочиям по проверкам правом проводить еще и внеплановые проверки, причем в режиме внезапности», — сообщил он.

Эксперт ТПП РФ напомнил, что «регуляторная гильотина» должна избавить бизнес от устаревших морально и технически излишних требований, которые закреплены в более чем 9 тыс. нормативных актов. Глава правительства страны отмечал важность безотлагательного снижения нагрузки на бизнес в наиболее страдающих от регулирования сферах — транспорте, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Но, говорит эксперт, «в предложении Россельхознадзора мы видим не сокращение числа нормативно-правовых актов, а, наоборот, их рост. Россельхознадзор намерен настаивать на внесении в закон о ветеринарии дополнительных обязательных требований, а именно наделении себя полномочиями по проведению внезапных, без предупреждения, внеплановых проверок поднадзорных объектов. Неужели существующего огромного количества россельхознадзорных проверок руководителям ведомства кажется уже недостаточным?».

Виктор Кирочкини поясняет, о каких объектах, то есть источниках риска, на которые было бы направлено новое регулирование, идет речь: «Это федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (включая иностранных граждан и лиц без гражданства, должностных лиц), российские юридические лица, иностранные организации, осуществляющие экспортно-импортные операции, а также подконтрольная продукция, ручная кладь и транспортные средства. Как видим, широко и с размахом!».

По мнению Виктора Кирочкини, «особенно интересным, в контексте данного обязательного требования, представляется контроль за физическими лицами — «источниками риска». Как бы не получилось так, что внезапным ветеринарным проверкам не стали подвергаться грядки петрушки и укропа, посаженных гражданами… Да и кусочек хамона и иноземной колбаски, купленных в заграничной поездке, тоже, наверное, могут представлять невероятно большую угрозу…».

Оставив в стороне борьбу Россельхознадзора за дополнительные полномочия, эксперт предложил обратить внимание на коррупционные проявления в ветеринарной работе. По его словам, «если верить данным самого ведомства, в этом году сами ветеринары нередко оформляли и гасили ветсертификаты на просроченную продукцию, формировали производственные сертификаты, увеличивающие сроки годности просроченной продукции, и т.д.».

Только по двум ставшим в этом году известным общественности эпизодам, по оценке эксперта, ветеринарами допущено к реализации 130 тысяч килограммов опасной для здоровья продукции. А сколько на самом деле их было, таких эпизодов¸ и кого надо «внезапно проверять»?

И как быть, спрашивает Кирочкини, с заверениями руководства ведомства, что Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Меркурий» направлена, в первую очередь, на выявление недобросовестных производителей, которых данная система должна выявлять благодаря электронному ветеринарному сертификату и лишать их возможности реализовать свою опасную для потребителя продукцию?

Пока что ФГИС выявляет ветеринаров-коррупционеров, которые, используя в своих корыстных целях потенциал данной системы, отправляют потребителям недоброкачественный продукт, что говорит о неспособности данной системы освободить рынок от контрафакта и фальсификата. По крайней мере, сегодня.

Эксперт резюмирует, что в связи с вышеизложенным кажутся не слишком обоснованными требования Россельхознадзора по наделению его в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» дополнительными полномочиями по проведению внезапных внеплановых проверок. По его мнению, пока что, скорее всего, возникает необходимость внезапных проверок самих ветеринаров, периодически формирующих коррупционные условия по насыщению рынка опасной для потребителя продукцией.