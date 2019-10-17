Бишкек, , 20:39 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года объем валового внутреннего продукта Киргизии достиг 398,4 млрд сомов (367 млрд рублей), а его рост составил 6,1%. А рост инфляции по сравнению с началом года составил 0,6%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Без учета предприятий, занимающихся разработкой крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор», реальный рост экономики сложился на уровне 3,2%.

В этот период производство промышленной продукции увеличилось на 16,5% по сравнению с январем — сентябрем 2018 года.

Произошло это за счет увеличения производственных показателей обрабатывающей промышленности на 19,9% и горнодобывающей сферы — на 17,1%. Между тем, в энергетическом секторе в это же время наблюдался спад на 2,3%.

За девять месяцев текущего года объем продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства превысил 167,6 млрд сомов (154,4 млрд рублей), что на 1,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Общий объем валовой продукции в сфере строительства составил около 91,4 млрд сомов (около 84,2 млрд рублей), а реальный темп роста — 9%.

А в сфере услуг в январе — сентябре 2019 года зафиксирован рост показателей на 2,9%.