Нижний Новгород, , 20:39 — REGNUM В 2019 году производство рыбы в Нижегородской области увеличилось на 75 тонн и составило 537 тонн, что на 16,2% больше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Глава комитета Николай Бондаренко уточнил, что выросло производство белого амура, карпа и толстолобика. Он добавил, что причиной этому стала утвержденная в 2018 году губернатором Глебом Никитин программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой в этом году рыбхозы получили 9 млн рублей.

Кроме того, до конца года будет выплачена субсидия в размере 19,2 млн рублей рыбным хозяйствам. К концу 2021 года производство рыбы планируется увеличить до 729 тонн ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на участке реки Пьяна у села Камкино Сергачского района планируется открыть ферму для производства раков. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в 500 тыс. рублей. Компания, которая будет реализовать проект, определится по итогам аукциона.