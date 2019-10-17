Киев, , 20:37 — REGNUM Резкое укрепление национальной валюты Украины — гривны — способствовало сокращению общего объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

Об этом сообщила сегодня, 17 октября, украинская Счетная палата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, укрепления гривны несет за собой и негатив, поскольку госбюджет недополучил 20,7 млрд грн плановых доходов, ведь 40% доходов госбюджета рассчитываются с использованием курса гривны к доллару США или евро.

Напомним, что в госбюджете Украины на 2019 год заложен средний обменный курс гривны к доллару на уровне 29,4 грн, и примерно с таким показателем курса нынешний год и начинался. Однако позже началось укрепление гривны, которое с начала года составило более чем 12%, в т. ч. только за сентябрь национальная валюта Украины выросла к доллару США более чем на 4%.

Ранее в Нацбанке Украины также заявили, что «крепкая» гривна частично снижает доходы государственного бюджета, но зато государственный долг Украины на конец 2019 года благодаря укреплению гривны будет ниже 55% ВВП, а ранее это отношение было более 80%.

В конце сентября в НБУ объяснили, почему гривна столь уверенно укрепляется. По данным представителей регулятора, дело тут в благоприятной экономической ситуации (импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели; рекордный урожай; рост металлургии и IТ-отрасли), а также значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2019 года (последние доступные на сегодня данные) государственный долг Украины уменьшился на 0,5 млрд долларов — до 81,92 млрд долларов. Собственно государственный долг составляет 71,73 млрд долларов, остальное — государственные гарантии. Внешним кредиторам Украина должна 39,82 млрд долларов, внутренним — 31,92 млрд долларов.