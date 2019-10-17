Могадишо, , 20:59 — REGNUM Высокопоставленная делегация премьер-министра Сомали Хасана Али Хейра, включая некоторых министров Сомали, вылетела в Соединенные Штаты на саммит Всемирного банка и МВФ. Подтверждая отъезд Хейра, в администрации премьер-министра заявили, что Хейр проведет ряд переговоров и консультаций с высшими должностными лицами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

«Новости о поездке в США для участия в ежегодных встречах Всемирного банка и МВФ — актуальные темы для обсуждения включают обеспечение списания долгов по кредитам и погашения внешней задолженности для Сомали», — говорится в сообщении в Твиттере премьер-министра Хейра.

Ожидается, что президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс выступит по этому вопросу перед прессой во время проведения встреч. Ежегодные собрания МВФ и ВБ посещают около 2800 делегатов от всех стран-членов, 350 представителей организаций-наблюдателей и 800 представителей прессы. Встречи состоят из мероприятий, открытых для всех участников, закрытых заседаний только на уровне министров, закрытых двусторонних встреч и мероприятий, открытых только для прессы.