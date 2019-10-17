Аддис-Абеба, , 20:49 — REGNUM Представители эфиопских авиалиний и эфиопские иммиграционные службы заявили, что услуга электронной визы, введенная в Эфиопии еще в июне 2017 года, пробудила эфиопскую туристическую индустрию. Так, на сегодняшний день более 200 тысяч человек из 217 стран посетили Эфиопию, воспользовавшись услугами электронной визы, говорится в совместном заявлении авиакомпаний и иммиграционных служб Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Услуга электронной визы позволяет путешественникам получить электронную визу менее чем за 6 часов с коротким сроком обработки прямо по прибытии в аэропорту. Генеральный директор группы Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам сказал: «Эта 200-тысячная виза свидетельствует о том, что число посетителей, использующих цифровой сервис, неуклонно растет». Он сказал, что цифровое обслуживание принесет Эфиопии больше преимуществ в плане облегчения поездок и продвижения туризма, торговли и инвестиций в страну.

В заявлении отмечается, что благодаря буму в мировой «индустрии» конференций и выставок, служба электронных виз дает Эфиопии преимущество, для поддержания статуса дипломатического центра Африки.

Помимо услуг электронной визы, путешественники, летающие в Эфиопию, также пользуются комплексным обслуживанием, используя инновационное мобильное приложение авиакомпании Ethiopian Airlines для бронирования номеров и вызова такси.