Архангельск, , 20:18 — REGNUM Архангельская область может стать местом реализации 12 перспективных проектов общей стоимостью 600 млрд рублей. Об этом на форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» сообщил директор по Арктике АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки бизнеса» Дмитрий Фишкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что интерес инвесторов вызывают сразу несколько сфер: деревообработка, судостроение и судоремонт, развитие новых технологий, арктический туризм и другие.

«Регион обладает развитой для Арктической зоны транспортной инфраструктурой, располагает крупнейшим в Арктике научным и образовательным и промышленным центром», — подчеркнул Фишкин.

Эксперт отметил, что цифра о стоимости и количестве проектов может быть гораздо выше — импульс в этом процессе должен придать принятие федерального закона о льготах и преференциях в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Арктике будут реализованы более 100 проектов до 2030 года.