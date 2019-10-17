Киев, , 19:58 — REGNUM Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину газа в объёме 6,6 млрд кубометров топлива в год, о чем ранее сегодня заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление польской компании обнародовано вечером 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ранее сегодня глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона завершила реконструкцию трубопровода-перемычки на компрессорной станции «Комарно» в Львовской области. Чиновник заявил, что после этого пропускная способность для импорта газа из Польши увеличится с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки. В годовом измерении — это почти 6,6 млрд кубометров, или половина всей годовой потребности Украины в импорте газа.

В свою очередь, Gaz-Sistem сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе даже близко не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме. По данным оператора, существующие трубопроводные соединения между Польшей и Украиной в настоящий момент, с учетом последней реконструкции, позволяют поставлять лишь до 2 млрд кубометров газа.

«Обеспечение доступной пропускной способности до уровня 6,6 миллиарда кубометров требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-Sistem», — говорится в заявлении.

Польская сторона утверждает, что такое расширение возможно — но только после соответствующего экономического анализа, поддержанного контрактными обязательствами между сторонами.

Глава «Нафтогаза Украины» на уточнение польской стороны в настоящий момент публично пока не отреагировал.