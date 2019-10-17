Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM Девять регионов России могут не достичь запланированных показателей по доле контрактов на принципах жизненного цикла. И это предлагается учитывать в последующем при распределении средств на дороги. Об этом заявил в Екатеринбурге губернатор Курской области Роман Старовойт, который является руководителем подгруппы по «безопасным и качественным дорогам» в рамках рабочей группы Госсовета. Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» был обсуждён в рамках проведения международной выставки «Дороги-2019».

Старовойт, говоря о влиянии национального проекта на развитие транспортной структуры регионов, назвал тех, «кто отстаёт». По его словам, менее половины объёма работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен в Забайкалье, Крыму и Сахалинской области.

«Риск недостижения показателя «доля контрактов на принципах жизненного цикла», даже с учётом того, о чём говорил Евгений Иванович (глава Минтранса Евгений Дитрих, прим. ИА REGNUM), тем не менее в девяти субъектах — это Ивановская область, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Новгородская область, Приморский край, Республика Коми, Республика Крым, Республика Тыва и Чувашская Республика. Недостижение предусмотренного региональными проектами результата по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля — это Московская и Белгородская области», — сообщил курский губернатор.

По его мнению, это необходимо зафиксировать, чтобы «коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно». И подчеркнул, что «будем это учитывать на будущее: как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется».

Отметим, на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что «масштабы дорожного хозяйства в России гигантские», и особо подчеркнул, что «требует внимания» необходимость увеличения доли контрактов на принципах так называемого жизненного цикла, «то есть на весь период проектирования, строительства, эксплуатации» конкретного дорожного объекта. Он сослался на то, что это общемировая практика, позволяющая «существенно улучшить качество работ, и обеспечить последующий мониторинг». Это, в свою очередь, дисциплинирует подрядчиков.

По словам председателя российского правительства, до конца 2019 года в России на принципах жизненного цикла «должен заключаться каждый десятый контракт на дорожные работы, то есть 10%», в настоящее время показатель составляет 7%.

Министр транспорта России Евгений Дитрих напомнил, что «в соответствии с отчётами регионов» прогнозное значение показателя «Доля контрактов, предусматривающих принципы жизненного цикла» — 14,5%. Однако проверка показала, что «сведения не вполне точны», потому что сегодня «основная часть наших работ — это ремонт, стройки там практически нет в проекте», в результате «получается такой урезанный, кривой контракт жизненного цикла». По мнению министра, регионы «пытаются выкручиваться и под показатели, которые существуют, подтягивать то, что есть».

В Минтрансе России предложили переделать контракты в рамках проектного комитета:

«По капитальным объёмам, по стройке, по реконструкции мы будем заключать на жизненном цикле, и хотели бы предложить именно к ним применять этот показатель».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев требует увеличить долю дорожных контрактов жизненного цикла