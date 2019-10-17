Москва, , 20:46 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам в начале ноября обсудит изменение методики распределения средств на лесные полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

«С каждым годом горит все больше лесов. На каждый рубль, которые федерация передает регионам для тушения лесных пожаров, горящие субъекты вкладывают два своих рубля, хотя делать это не обязаны. В бюджете на 2020 год мы видим сокращение расходов. Было 38,6 млрд рублей, стало почти 35,4 млрд рублей», — заявил Щапов.

При этом, по его словам, на направление необходимо выделить порядка 100 млрд рублей, чтобы решить проблему.

«Деньги распределяются между регионами в соответствии с очень «странной и нелогичной» методикой — слова замруководителя Рослесхоза. Лесные регионы получают 1−2 рубля на гектар леса, а нелесные — 800−1000 рублей», — отмечает Щапов.

Он подчёркивает, что сумма, которую получит регион, зависит от размера затрат самого субъекта РФ в прошлые годы.

«Тратил регион раньше 2 рубля на гектар, вот федерация и дает ему 2 рубля. А хватает, или не хватает, чтобы тушить пожары — федеральных чиновников не особо волнует», — возмущен парламентарий.

По словам депутата, он намерен поднять вопрос на заседании Трехсторонней комиссии и настаивать на увеличении финансирования тушения лесных пожаров в 2020 году.