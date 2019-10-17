17 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Пока Минфин активно вкладывает заработанные нефтяниками и налогоплательщиками-россиянами деньги в американские бумаги, тем самым помогая справиться США с растущим кризисом, — по данным минфина США, Россия неожиданно нарастила вложения американский госдолг: в августе этот показатель вырос с $8,5 млрд до $9,3 млрд.

Галина Смирнова, , 19:05 — REGNUM Помнится, недавно Минфин выступал против льгот нефтяникам, заявляя, что за восемь лет они увеличились в четыре раза, забыв, правда, при этом указать и стоимость доллара, которая за эти годы увеличилась в 2,5 раза, и то, что российский бюджет по-прежнему без нефти никуда — лично Минфину сырьевую привязку бюджета преодолеть так и не удалось.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока Минфин активно вкладывает заработанные нефтяниками и налогоплательщиками-россиянами деньги в американские бумаги, тем самым помогая справиться США с растущим кризисом — по данным минфина США, Россия неожиданно нарастила вложения в американский госдолг: в августе этот показатель вырос с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Последняя активность Минфина, отмечают эксперты, наблюдалась только в феврале. На краткосрочные бумаги приходится $6,259 млрд вложений, на долгосрочные — $3,068 млрд. Также, пока Минфин активно продает российские ценные бумаги и драгоценности (алмазы) при профиците бюджета, то есть, по сути, всячески способствует росту зависимости от иностранных инвесторов и состояния экономики их стран, нефтяники сами занимаются импортозамещением.

Еще в октябре 2017 года министерство промышленности и торговли Татарстана сообщало на своем сайте о том, что ФГБОУ ВО «КНИТУ» в рамках программы НИОКР по инициативе Газпрома создало опытный образец мобильной компрессорной установки модульного типа с газотурбинным приводом (МКУ-МТ/ГП). Установка предназначена для перекачки природного газа из ремонтируемого участка магистрального газопровода в действующий газопровод, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. Ведомство отмечало, что основным достоинством МКУ-МТ/ГП является то, что в её составе впервые в России внедрён винтовой маслозаполненный одноступенчатый газовый компрессор модели К-386, обеспечивший высокие показатели основных технических параметров устройства. Установка уже испытана в трассовых условиях в зимний и летний периоды.

В этом году месяц назад, в сентябре, в Казани состоялся Татарстанский нефтегазохимический форум — 2019, в рамках которого прошла 26 международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», где ООО «Газпром трансгаз Казань» представило данную разработку.

Инициация проекта, как отмечали в Газпроме представителям издания ТАСС, возникла не на пустом месте. В 2012 году компания осознала риски, которое может представлять импортное оборудование, особенно современное — с использованием цифровых технологий, с возможностью дистанционного управления. Во время опытных испытаний производитель импортного оборудования — австрийская LMF — протестировала отключение двух мобильных установок дистанционно — со спутника.

Собственно, подобные «фокусы-покусы» не могли не дать пищи для размышлений о будущих рисках. Как минимум можно представить себе, что вдруг для иностранного производителя наложат вето на сотрудничество с российским Газпромом, вдруг компания попадет под санкции и будет вынуждена отключить оборудование, как тогда в этом случае Газпром будет выполнять свои обязательства перед потребителями?!

В общем, речь идет о рисках, которые упорно игнорируют Минфин и Греф, пропагандирующие переход Всея Руси на дистанционные технологии по обслуживанию всего чего только можно. Пока что мы наделены правом воспользоваться этими технологиями, но, судя по всему, эти права могут скоро перерасти в обязательства, и, вероятно, наибольшие риски ожидают наиболее доверчивых из нас и тянущихся к максимальному количеству удобств, то есть тех, кто-либо в принципе не осознает рисков дистанционных технологий, либо предпочитает, не вставая с дивана, предоставлять право спутнику решать, какой телеканал включать для просмотра.

Так вот Газпром планирует заменить все мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами. Так что еще есть надежда на то, что российские компании будут сами определять свою политику, а не плясать под дудку иностранных поставщиков технологий. При этом, как ранее сообщал министр энергетики России Александр Новак, планируется к следующему году заместить до 80% используемых в России импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе.

А что Минфин? Как он планирует пополнять бюджет, если цена нефти расти не будет, если налогоплательщики теряют оптимизм и не желают играть по правилам Минфина в бизнес? Как мы и отметили в начале статьи — Минфин продает государственные ценные бумаги, вроде как в попытках привлечь деньги, хотя при этом рапортует об отсутствии рисков для профицитного бюджета и вкладывается в госдолг США.

Между тем 7 октября этого года издание MarketWatch опубликовало некоторые выдержки из интервью известного американского инвестора Джима Роджерса, который еще в 1970 году работал в одном и том же инвестиционном банке Arnhold and S. Bleichroder вместе с Джорджем Соросом. Позднее они стали партнерами и основали хедж-фонд Quantum, который успешно осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами. Сорос как старший партнер отвечал за принимаемые решения, а Роджерс — за аналитику. Расстались партнеры в 1980 году — Роджерс покинул фонд.

Еще в 2015 году аналитик Джим Роджерс рекомендовал инвестировать в рубли и российский фондовый рынок, называя недальновидными вложения в доллары США и евро. Последняя валюта и вовсе, по его мнению, не выживет в ближайшие пять лет. Обозначенная Роджерсом пятилетка на исходе. Посмотрим, сбудутся ли его прогнозы.

Джим Роджерс Gage Skidmore

Тем временем в своем интервью, опубликованном в этом году в обозначенном издании, Роджерс отмечает, что может ошибаться во временных отрезках, но, мол, оттого его прогноз не теряет актуальности, утверждая, что доллар в конечном итоге будет завышен и превратится в пузырь, причем произойдет это в ближайшие два или три года. США являются «самой большой страной-должником в истории мира», и такие страны, как Китай, Россия и Бразилия, упорно работают, чтобы найти альтернативную международную валюту, подчеркивает Роджерс. А потому лично он, по его словам, переключится на китайский юань и/или золото, когда поймет, что конец доллара близок.

По данным открытых информационных источников, с 2012 года Джим Роджерс обратил свой взор на Россию. В сентябре того же года он был назначен инвестиционным консультантом направления агробизнеса, входящего в управление прямых инвестиций ВТБ Капитал. С 2014 года он начал активно инвестировать в российские активы, как раз в момент обострения геополитической ситуации вокруг Украины и введения первых санкций. В России он владеет долями в «Аэрофлоте», Московской бирже и компании, производящей удобрения, «Фосагро».

Несмотря на ужасные, как отмечает сам Роджерс, фундаментальные показатели доллара, он продолжает, как и многие, его скупать, тем самым готовясь к последнему ралли валюты. Возможно, неожиданно вспыхнувшая активность Минфина по вложениям в госдолг США тоже неслучайна. Ведомство также готовится к ралли, одновременно искусственно наращивая кризисные явления в России своей бюджетно-налоговой и кредитной политикой. Видимо, как только ралли случится, инвесторам будет легче скупить российские активы, ведь они упадут в цене.