Душанбе, , 18:37 — REGNUM За прошедшие три квартала 2019 года в Таджикистане было добыто 1 млн 505 тыс. тонн угля, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 203 тыс. тонн больше.

При этом, по информации министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, за январь-сентябрь 2019 года в стране произвели уголь на общую сумму 236,5 млн сомони. А вот запасы угля на складах страны составили 411,3 тыс. тонн (на 1 октября 2019 года), что на 207,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что за вышеуказанный период из страны экспортировано 10 тыс. 946 тонн угля. Большая часть была продана Пакистану (8 тыс. 746 тонн), а также Узбекистану — 2,2 тыс. тонн.

Душанбинская ТЭЦ — самый крупный потребитель угля в стране: она закупила более 856 тыс. тонн угля, то есть 58% от общего объема. Промышленные предприятия страны закупили 32,6% или 481,7 тыс. тонн угля, а бюджетные организации 1,24% или 18,3 тыс. тонн, население же Таджикистана приобрело 7,2% или 106,5 тыс. тонн.