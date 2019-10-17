Бишкек, , 18:32 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года в Киргизии прошло 53 870 тендеров по электронным государственным закупкам на сумму около 59,7 млрд сомов (55 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе правительственного совещания, проходившего под руководством премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Из этих денег на приобретение товаров потрачено 31,1 млрд сомов (более 28,6 млрд рублей), на услуги — 16,1 млрд сомов (более 14,8 млрд рублей) и на приобретение работ — 12,5 млрд сомов (более 11,5 млрд рублей). По 9 744 конкурсам были предоставлены льготы киргизстанским товаропроизводителям.

Глава кабинета министров напомнил участникам совещания о том, что правительство внесло в законодательство республики изменения о том, что госорганы могут приобретать товары отечественного производства, даже в том случае, если их стоимость на 20% выше, чем у импортного.

Также премьер-министр отметил, что начиная с сентября 2019 года, при формировании конкурсной документации установлено ограничение об обязательном предоставлении льгот внутренним товаропроизводителям до 20% в зависимости от суммы закупа.

«Я считаю, что нужно убрать это ограничение. То есть убрать слово «до». Пусть каждый товаропроизводитель сможет получить право воспользоваться этой льготой», — подытожил Абылгазиев.