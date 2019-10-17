Москва, , 18:31 — REGNUM Прибыль российских банков за январь-сентябрь 2019 года составила 1,5 трлн рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Банка России «О развитии банковского сектора».

За аналогичный период 2018 года прибыль сектора составила 1,1 трлн рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 36,4%.

В материале отмечается, что увеличение финансового результата в текущем году «в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9».

ЦБ также отмечает, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, при этом растёт как доля таких организаций, так и их количество.

За январь-сентябрь 368 кредитных организаций получили общую прибыль в размере 1 трлн 658 млрд рублей, 82 кредитные организации понесли убыток на сумму 157 млрд рублей.

Рентабельность активов по банковскому сектору за девять месяцев выросла с 1,5% до 1,9%, что, как отмечается, происходило «на фоне улучшения качества кредитного портфеля и снижения стоимости розничного фондирования при сохранении привлекательности вкладов для населения».

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк отмечает значительный рост вкладов населения в 2019 году