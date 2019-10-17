Мурманск, , 18:25 — REGNUM До 2023 года на реализацию различных проектов Мурманская область получит 140 млрд рублей. Такую сумму инвестирует в регион компания «Норникель». Об этом глава компании Владимир Потанин заявил на подписании соглашения с губернатором региона Андреем Чибисом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мурманская область и «Норникель» планируют реализовать проекты в области развития сферы образования, направленных на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений — развитие туристической сферы (включая проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов.

«Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей. В том числе мы поддерживаем проекты и инициативы, способствующие созданию новых рабочих мест, улучшению экологической ситуации, росту инвестиционной и туристической привлекательности области», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Мурманская область и «Норникель» договорились о реконфигурации и модернизации производства Кольской горно-металлургической компании «Кольская ГМК». В рамках договора «Норникель» дополнительно увеличил объем инвестиций на 32% с 25,7 млрд рублей до 34 млрд рублей.