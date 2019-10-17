Москва, , 18:23 — REGNUM Приток вкладов физических лиц в российские банки в январе-сентябре 2019 года значительно превысил прошлогодний показатель, составив 5% против 1,7% годом ранее. Такие данные приводятся в новом докладе Банка России «О развитии банковкого сектора».

При этом в сентябре, по данным ЦБ, возобновился рост вкладов граждан в иностранной валюте, приток в долларовом эквиваленте составил 0,8%. Вклады в рублях демонстрировали более сдержанную динамику — рост на 0,2%.

В то же время отмечается, что на фоне укрепления рубля в сентябре доля вкладов в иностранной валюте в их совокупном объёме снизилась до уровня начала августа (21,1%), сохранив тенденцию к девалютизации вкладов.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым вкладам физических лиц на срок более одного года в августе увеличилась на 0,8 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

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