Москва, , 17:56 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019 выросли на 3% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом реальная заработная плата в сентябре, по данным Росстата, сократилась на 3,3%, а в годовом выражении выросла на 2,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 44 961 рубль, что на 6,8% больше, чем на аналогичный период прошлого года. За январь-август показатель вырос на 7,2%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в III квартале выросли на 7,8% в годовом выражении и составили 25,1 тысячи рублей.