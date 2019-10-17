Нью-Йорк, США, , 17:38 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в «зеленой зоне» благодаря заключению сделки по Brexit между Великобританией и Евросоюзом, 17 октября передает агентство Reuters.

На открытии рынка США индекс Dow Jones вырос на 30,4 пункта (0,11%), до 27 032,38 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,08 пункта (0,37%), до 3000,77 пункта, индекс Nasdaq вырос на 52,73 пункта (0,65%), до 8176,91 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября представители Лондона и Брюсселя сообщили о заключении предварительного соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

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