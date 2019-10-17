Рига, , 17:36 — REGNUM Администрация лиепайской специальной экономической зоны в сотрудничестве с руководством порта начинает проект реконструкции по углублению акватории, строительству специального причала и подъездных путей к нему. Стоимость всех работ 45 млн евро, основная часть оплачивается из фонда Кохезии (выравнивания) ЕС. Об этом пишет Dienas Business.

По данным портала, в углубление акватории планируется инвестировать 24 млн евро. Параллельно будет оборудован специальный причал для крупнотоннажных судов.

По завершению реконструкции Лиепайский порт сможет принимать и обслуживать суда типа Panamax, длиною 230 метров и больше. Акватория будет углублена до 14 — 14,5 метров. А также на причале будет установлена специальная шумовая стена протяженностью 350 метров, реконструированы подъездные пути к терминалу общей протяжённостью 2,7 км.

Эти работы планируется закончить к весне следующего года.

Panamax — стандарт типоразмера судов, которые обладают максимальными габаритами, позволяющими пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала.